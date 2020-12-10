{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России за неделю увеличились на $4,5 млрд

Они составили $587,7 млрд

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 4 декабря 2020 года увеличились на 0,8% (или на $4,5 млрд) по сравнению с показателем на 27 ноября и составили $587,7 млрд, говорится в материалах ЦБ.

В регуляторе отметили, что увеличение произошло "преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Единая дальневосточная авиакомпания появится до конца 2020 года
В наблюдательный совет новой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства РФ
Читать полностью