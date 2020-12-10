"Россети" установят 14 тыс. "умных" счетчиков в Тыве к 2025 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует внедрить 14 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в Республике Тыва до 2025 года. О этом сообщил Telegram-канал группы по итогам совещания, в котором принял участие первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров, глава региона Шолбан Кара-оол и генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

Всего группа планирует вложить в развитие электросетей Тывы 5 млрд руб. в 2020-2024 годах. Инвестиции будут направлены на комплексную реконструкции подстанции 220 кВ "Кызылская", от работы которой зависит электроснабжение столицы республики и всех близлежащих районов. В распределительных сетях параллельно с текущими инвестпроектами запущена масштабная программа снижения потерь.

"Акцент будет сделан на увеличении надежности электроснабжения потребителей, внедрении передовых технологических решений, включая установку современных интеллектуальных систем учета. Это позволит снизить число технологических нарушений и сократить потери электроэнергии", - отметил Муров.

Как уточнил Акилин, стоимость программы снижения потерь в распределительном комплексе составит 612 млн рублей. До конца 2024 года будет проведена реконструкция 189 км воздушных линий электропередачи с заменой деревянных опор на металлические конструкции и монтажом современного самонесущего изолированного провода.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.