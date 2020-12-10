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Белоусов обсудил с ведомствами и бизнесом стабилизацию цен на продовольствие

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с ведомствами и бизнесом меры по стабилизации цен на продовольствие. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В мероприятии, которое состоялось в преддверии совещания у председателя правительства РФ Михаила Мишустина, также приняли участие ряд федеральных министров и представители крупнейших российских производителей сахарной, зерновой и масложировой продукции, а также руководители ключевых торговых сетей.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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