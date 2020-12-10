ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ТАСС, 10 декабря. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%.

Меры по стимулированию экономики

Регулятор также заявил об увеличении программы выкупа бондов (PEPP) на €500 млрд, до €1,85 трлн. Горизонт покупок в рамках программы был увеличен до конца марта 2022 года минимум. "Совет управляющих будет проводить чистые закупки до тех пор, пока не решит, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась", - отмечается в релизе регулятора. Также решено продлить реинвестирование основных выплат ценных бумаг с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP до конца 2023 года.

Дополнительно были изменены условия третьей серии программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III (Targeted Long-Term Refinancing Operations). В частности, было решено продлить до июня 2022 года период, в течение которого будут применяться более благоприятные условия. Общая сумма, которую контрагенты смогут заимствовать в рамках операций TLTRO III, - была увеличена с 50% до 55% от суммы кредитов.