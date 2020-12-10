"Норникель": Большая норильская экспедиция заложит правила хозяйствования в Арктике

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рекомендации Большой норильской экспедиции лягут в основу правил ведения хозяйственной деятельности в Арктике. Об этом заявил в четверг старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров в ходе подведения итогов экспедиции.

"На выходе из этой работы, наверное, будут правила, как вести хозяйственную деятельность в этих арктических районах с очень хрупкой экосистемой. Может быть, даже нормативные акты. Рекомендации экспедиции лягут в основу тех действий, которые мы будем предпринимать", - сказал Бугров.

По его словам, есть план рекультивации загрязненной земли, задача переработки собранного загрязненного грунта и переработки дизельного топлива.

"Все это займет довольно долгое время, поскольку задача стоит большая - восстановить биоразнообразие в этом районе, где произошла техногенная катастрофа. Это задача на несколько лет вперед", - заключил Бугров.

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.