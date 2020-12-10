{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минэнерго считают, что спрос на бензин в мире восстановится примерно за два года

Спрос на бензин в мире восстановится примерно за 2 года - замглавы Минэнерго РФ.

Единая дальневосточная авиакомпания появится до конца 2020 года
В наблюдательный совет новой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства РФ
Читать полностью