Захарова заявила, что США продолжат мешать России достроить "Северный поток - 2"

"Планы по строительству не будут, так сказать, нарушены. У нас есть и программа реализации этого проекта, у нас есть и конкретные шаги, которые должны быть предприняты, которые будут предприняты с целью опять же воплощения в жизнь этого проекта, - сказала она. - Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, и международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентная".

По словам Захаровой, в ряде сфер США не могут выдерживать конкуренции на основе общих правил ведения бизнеса, "ведения здоровой конкуренции и взаимодействия". "Им нужно создать искусственные ограничители для целого ряда государств. Начали глобально с нашей страны. Сейчас, как вы видите, подобная политика ведется в отношении Китая по целому ряду других проектов и в отношении целого ряда других сфер: экономики, политики и так далее", - добавила дипломат.

Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В бюджет будут включены положения, дополняющие закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года подразделом по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов.