Amazon поможет BP провести оцифровку операций в обмен на возобновляемую энергию

ТАСС, 10 декабря. BP и Amazon заключили новое партнерство, в рамках которого британская компания будет поставлять возобновляемую энергию на объекты Amazon, а американская корпорация поможет BP в оцифровке инфраструктуры и операций. Об этом говорится в сообщении BP.

"BP и Amazon договорились продлить свои давние отношения, в рамках которых BP поставит дополнительную возобновляемую энергию для питания объектов Amazon, а Amazon Web Services (AWS) позволит ускорить программу BP по оцифровке своей инфраструктуры и операций", - сказано в сообщении.

Цифровая трансформация BP включает в себя перенос обработки данных с европейских дата-центров на облачные технологии AWS, модернизацию приложений и торговых платформ. Используя сервисы AWS, центры обработки данных и облачные технологии, BP рассчитывает значительно сократить потребление энергии.

Кроме того, компании обсуждают сотрудничество по нескольким вариантам использования искусственного интеллекта и машинного обучения, таким как использование автоматизированной системы поддержки искусственного интеллекта на базе Amazon Alexa - для сокращения 40% звонков в службу поддержки BP, переход на облачную базу данных Amazon Aurora для BP Trading, модернизация системы закупок и поставок BP с использованием Amazon QuickSight - инструмента бизнес-аналитики, основанного на машинном обучении.

BP в свою очередь более чем утроит объем возобновляемой энергии, которую она будет поставлять Amazon в Европе. Так, британская компания поставит Amazon дополнительные 404 МВт электроэнергии в Европе начиная с 2022 года - 275 МВт за счет нового ветропарка в Швеции и 129 МВт с двух новых проектов ветрогенерации в Шотландии.