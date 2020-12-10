Самарские компании благодаря поддержке заключили экспортные контракты на $34 млн

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса Самарской области заключили 74 контракта с международными партнерами на экспорт на общую сумму более $34 млн по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при содействии регионального центра поддержки экспорта, сообщила в четверг на брифинге директор центра Ольга Золотарева. В прошлом году было заключено 90 экспортных контрактов на более $41 млн.

"На сегодня более 360 предприятий получили почти 800 услуг центра. С предпринимателями заключено 74 экспортных контракта на общую сумму более $34 млн. Мы выполнили план нацпроекта по МСП в части экспорта практически на 100% вопреки всем проблемам", - сказала Золотарева.

Как уточнила она ТАСС, в этом году из-за обстановки с коронавирусной инфекцией показатель по сумме заключенных контрактов снизили до $25,5 млн. До конца года, по данным нацпроекта, в Самарской области контракты должны заключить всего 380 компаний, сейчас этот показатель выполнен на 94,7% - более 360 субъектов МСП. Золотарева сообщила, что значение - это данные, внесенные в систему отчетности, и что на самом деле показатель выше. Она уверена, что регион достигнет планового значения до конца года.

Среди отраслей, продукция которых пользовалась спросом, Золотарева назвала сферу агропромышленного комплекса. "Особенно была популярной масло-жировая продукция, которую мы поставляли в Индию, страны Ближнего Востока и даже в Италию, которая является производителем оливкового масла", - сказала собеседница агентства. Кроме того, продукция предпринимателей Самарской области пользовалась спросом в европейских странах, Китае и других государствах.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих.