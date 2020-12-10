ЦБ зафиксировал в октябре снижение сберегательной активности населения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россияне в октябре 2020 года снизили сберегательную активность на фоне уменьшившейся реальной доходности вкладов и роста спроса на недвижимость. Об этом говорится в комментарии Банка России по ликвидности банковского сектора и финансового рынка.

"В октябре наблюдалось ослабление сберегательной активности населения, в том числе за счет снизившейся реальной доходности вкладов, а также растущего спроса на рынке недвижимости, выражающегося в росте остатков на счетах эскроу", - отмечается в документе.

При этом в структуре депозитного портфеля по прежнему продолжалось замещение валютных депозитов рублевыми. "Так, в октябре годовой темп сокращения валютных вкладов ускорился с 8,6 до 8,8%. В сегменте рублевых депозитов населения в условиях сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса и низких депозитных ставок продолжался переток средств со срочных вкладов до трех лет на текущие счета", - говорится в комментарии ЦБ.

Вложения в ОФЗ

Нерезиденты в ноябре нарастили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 102,2 млрд рублей, в последний раз такая активность наблюдалась в феврале этого года. "Более выраженное снижение доходности длинных выпусков ОФЗ объяснялось значительным притоком средств нерезидентов. За месяц они увеличили свои вложения на 102,2 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Последний раз такая активность нерезидентов наблюдалась в феврале этого года, уточнили в ЦБ.

Ранее регулятор сообщал, что в октябре доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ сократилась на 2,8 процентного пункта и на 1 ноября составляла 24%.

Ставки по депозитам

Средние ставки по депозитам до конца года могут остаться на существующем уровне либо немного вырасти, говорится в комментарии Банка России.

"В ноябре банки корректировали в сторону повышения ставки по действующим депозитным продуктам, а также запускали привлекательные сезонные вклады в преддверии новогодних праздников. В связи с этим до конца года можно ожидать сохранения вблизи текущего уровня либо некоторого роста средней стоимости привлечения средств от розничных клиентов", - отмечается в материалах регулятора.

Согласно данным ЦБ, в октябре по краткосрочным вкладам средняя ставка составила 3,3% годовых, по долгосрочным - 4,1%.

Ликвидность банков

Профицит ликвидности российского банковского сектора к концу 2021 года может снизиться до 0,6-1,3 трлн рублей. "Ожидаемый на конец года остаток на корсчетах банков в Банке России будет близок к 2,6 трлн рублей. В дальнейшем возможно снижение профицита ликвидности. Так, к концу 2021 года уровень профицита может составить 0,6-1,3 трлн рублей", - отметил регулятор.

В начале ноября ЦБ понизил прогноз структурного профицита ликвидности российских банков, характеризующий избыток денег в банковской системе, на 2020 год с 1,4-2 трлн до 1-1,4 трлн рублей. В ноябре данный показатель по сравнению с прошлым месяцем снизился вдвое, до 0,5 трлн рублей.

Профицит ликвидности российских банков, характеризующий избыток денег в банковской системе, в ноябре снизился вдвое - до 0,5 трлн рублей. "В среднем за ноябрьский период усреднения обязательных резервов величина структурного профицита ликвидности снизилась по сравнению с октябрьским периодом усреднения на 0,5 трлн рублей и составила 0,5 трлн рублей", - отмечает регулятор.

Это произошло на фоне оттока средств за счет размещения ОФЗ и уплаты налогов, поясняют в ЦБ.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 1-1,4 трлн рублей с учетом роста расходов бюджета в декабре.