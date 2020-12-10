Площадь кориандровых полей на Ставрополье за девять лет выросла более чем в два раза

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Площадь полей, на которых выращивается кориандр в Ставропольском крае, выросла более чем в два раза с - 4 до 8,7 тыс. га - по сравнению с 2011 годом, когда кориандр впервые начали выращивать в регионе. Об этом в четверг сообщило управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"На ставропольских полях кориандр впервые появился в 2011 году. За это время посевная площадь культуры выросла до 8,7 тыс. га с объемом производства около 10 тыс. тонн ежегодно. Это составляет около 2% мирового рынка. Рентабельность культуры - стопроцентная. Стоит добавить также, что ставропольский вклад в общероссийский объем выращивания специй составляет 15%", - цитирует управление первого замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслава Дридигера.

По его словам, в регионе также выращивают фенхель, сафлор, расторопшу, пажитник, тмин, ажгон и анис, пряное и лекарственное растительное сырье производят в Новоселицком и Буденовском районах - всего около 10 предприятий.

"Географическое разнообразие Ставрополья благоприятствует возделыванию лекарственных трав и специй без активного использования химических средств защиты растений. Эти сельскохозяйственные культуры - хорошие предшественники озимой пшеницы и пользуются спросом на мировом рынке", - уточнили в управлении.

По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова аграриям, занимающимся производством специй, оказывается государственная поддержка на возмещение части затрат. Ежегодно на эту субсидию в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в бюджете региона предусматривается порядка 5 млн рублей.