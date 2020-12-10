Около 1,3 тыс. рабочих мест создадут на хлебобулочном предприятии в Подольске к 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. рабочих мест появится в подмосковном Подольске к 2022 году благодаря развитию производства хлебобулочных и кондитерских изделий булочно-кондитерского холдинга (БКХ) "Коломенский". Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Особенность производства в Подольске - максимальная автоматизация. Сейчас здесь работают пять линий по производству хлебобулочных изделий и вафель. А всего будет - 18. Под маркой "Коломенское" начнут делать хлеб, слоеные изделия, торты, булочки, батоны, зефир, конфеты, шоколадные и ягодно-фруктовые массы. Предприятие станет крупнейшим в России по производству хлебобулочных и кондитерских изделий <...> В 2022 году на предприятии создадут порядка 1,3 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на производстве насчитывается около 300 рабочих мест.

В пресс-службе рассказали, что в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комбината, который открылся в сентябре на территории технопарка "Коледино". Соглашение о его строительстве подписали губернатор и президент девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.

"Раньше в Подольске было хлебное предприятие, но оно завершило свою работу. По выпуску хлеба в течение 2021-2022 годов Московская область станет лидером. У нас большой рынок, открываются новые производства. Предприятие, которое запустили в Подольске - по последнему слову техники. Здесь работают высококвалифицированные специалисты. Инвестиции в этот проект - порядка 12 млрд рублей. Продукцию компании берут в разные сети, она конкурентноспособна", - приводятся в тексте слова Воробьева.