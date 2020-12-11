Международная неделя бизнеса: видеотрансляция финального дня гибридного делового форума

Финальный день Международной недели бизнеса посвящен новым путям развития российской экономики и экспорта, а также специфике продвижения в стране IT-услуг и информационных технологий. Одно из главных событий дня - пленарное заседание "ВЭД в пандемию", в ходе которого участники сессии обсудят влияние пандемии на развитие внешнеэкономических связей, отрасли, которые будут наиболее перспективны в изменяющихся условиях мировой торговли, а также направления дальнейшего развития российского экспорта.

В этом году в связи с пандемией коронавируса все мероприятия недели проходят в гибридном формате и с ограниченным числом участников на основной площадке, однако следить за всеми выступлениями можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте форума. Всем зрителям доступны интерактивные функции: например, возможность задать вопрос в прямом эфире или высказать свое мнение в комментариях.