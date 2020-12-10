Инвестиции в систему газоснабжения Петербурга до конца 2025 года составят 11,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вложит 11,2 млрд рублей в модернизацию системы газоснабжения Санкт-Петербурга в течение пяти лет. Программу газификации города на 2021-2025 годы подписали в четверг председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 11,247 млрд рублей - это в 3,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Согласно документу, компания построит три новые газораспределительные станции (ГРС). Самая мощная из них - "Санкт-Петербург" - будет располагаться к югу от города. Ее проектная производительность составит 1,2 млн куб. м газа в час с возможностью дальнейшего увеличения до 1,8 млн куб. м. Она заменит три ГРС, находящиеся сейчас в черте города, - "Южная ТЭЦ", "Шоссейная" и "Московская Славянка", - сообщили в пресс-службе.

Планируется также построить газораспределительные станции возле Сестрорецка и во Всеволожском районе Ленинградской области, проложить распределительный газопровод для подключения потребителей в промышленной зоне "Шушары".

По данным городской администрации, на 1 января 2020 года уровень газификации города составлял 83,6%, к 2026 году технически возможная сетевая газификация Санкт-Петербурга будет полностью завершена.