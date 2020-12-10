Аргентина подписала с Россией контракт на поставку вакцины от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Аргентина подписала с Россией соглашение о поставках российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias со ссылкой на заявление президента южноамериканской страны Альберто Фернандеса.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Мы информируем вас, что вчера мы подписали контракт, который гарантирует поставку российских вакцин Аргентине", - цитирует телеканал Фернандеса в своем Twitter.

По словам главы государства, власти южноамериканской страны получат достаточно доз препарата, чтобы в январе - феврале обеспечить вакциной 10 млн аргентинцев. "В течение января у нас будет достаточно доз, чтобы прививку получили 5 млн человек, а в феврале будут получены остальные [дозы]", - сказал президент Аргентины.

В ноябре Фернандес написал в Twitter, что у страны есть возможность приобрести 25 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат прошел клинические испытания в июне - июле, пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. В программе участвую 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо. Эффективность "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.