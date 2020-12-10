На Кубани до 2024 года объем инвестпрограмм развития энергетики составит 44 млрд рублей

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Краснодарский края в связи с высоким приростом населения нуждается в принятии комплексных мер по развитию энергосистемы, до 2024 года объем инвестпрограмм по развитию энергетики в регионе составит около 44 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Депутаты подвели итоги исполнения постановления ЗСК о мерах по надежному и качественному обеспечению электроэнергией жителей Кубани. По информации министра краевого ТЭК и ЖКХ Андрея Ляшко, таких программ утверждено девять. Что касается общего объема инвестиций в отрасль, то до 2024 года эта сумма составит около 44 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем уточняется, что речь идет о реализации инвестпрограмм в сфере электроэнергетики.

Сообщается также, что строительство некоторых объектов, включенных в схемы и программы развития электроэнергетики на 2020-2024 и 2021-2025 годы, разработанные министерством ТЭК и ЖКХ края, не были согласованы с Кубанским региональным диспетчерским управлением, из-за этого Минэнерго России отказалось внести их в план корректировки инвестпрограммы ПАО "Россети-Кубань".

"В связи с динамичным развитием нашего региона, естественным приростом населения, миграционным притоком и увеличением объемов вводимого в эксплуатацию жилья потребность в электроэнергии год от года будет только расти. И если не предпринимать никаких комплексных мер по развитию и поддержанию краевой энергосистемы, ситуация лишь усложнится. Естественно, без должного финансирования реализовать все планы сложно. И данный вопрос, я считаю, необходимо учесть при корректировке краевого бюджета в феврале следующего года", - приводит пресс-служба слова председателя краевого законодательного собрания Юрия Бурлачко.

В июле в Краснодаре произошли массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети" из-за большой нагрузки на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой. Только в краевой столице, по данным администрации региона, по состоянию на 6 июля без света оставались более 40 тыс. жителей. Часть неполадок была устранена в тот же день, часть - на следующий. Подобные перебои были зафиксированы и в других муниципалитетах края, но они не носили столь массового характера, причиной назвали износ сетей.