В Москве инвесторам в следующем году представят для развития 150 площадок в промзонах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в следующем году представить инвесторам для развития 150 площадок на территориях бывших промышленных зон. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Moscow Urban Forum в четверг.

По его словам, вопрос по развитию и реновации промышленных зон стоит достаточно остро. И раньше промзоны занимали порядка 15 тыс. га на территории города, сейчас часть этих территорий уже реновирована, там построены современные объекты недвижимости, новые места приложения труда. Но, тем не менее, оставшаяся часть используется 50/50 в виде современных действующих производств. И порядка 3 тыс. га - это депрессивные территории, которые на сегодняшний день не вовлечены в экономическую жизнь Москвы.

"У нас уже есть два подписанных соглашения о КРТ (комплексное развитие территорий - прим. ТАСС). Сегодня на градостроительном штабе мы рассмотрели очередные три площадки, в ближайшее время будем рассматривать оставшиеся промзоны. Всего у нас порядка 150 площадок, которые мы планируем подготовить к вовлечению и предоставлению инвесторам в течение следующего года", - сказал Ефимов.

Он добавил, что на этих площадках можно в перспективе построить до 37-38 млн кв. м недвижимости, создать около полумиллиона рабочих мест. Порядка 7 трлн рублей инвестиций, которые вложат в развитие этих территорий, окажут положительное влияние на развитие экономики города в целом.

По словам заммэра, в Москве по нацпроекту "Доступное жилье" предусмотрено увеличение жилищного строительства на территории города. "Город должен развиваться комплексно и динамично, поэтому данные площадки являются огромным градостроительным потенциалом, где будет построено не только жилье, но и офисы, технопарки, а также новое и современное производство", - отметил Ефимов.