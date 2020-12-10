Мишустин потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты питания, охватывая при этом все сферы "от поля до прилавка". Об этом он заявил, открывая в четверг совещание о динамике цен на продовольственные товары.

"Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку производителей, посредников и торговые сети", - сказал премьер.

Премьер-министр дал четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания. "Обращаю внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 09:00 понедельника (14 декабря - прим. ТАСС) и доложены мне лично" ,- сказал он.

Обращаясь к участникам совещания, глава правительства попросил начиная со следующей недели еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативного совещания с вице-премьерами. Он также поручил принимать срочные решения, если таковые потребуются, сообщая ему об этом незамедлительно.

Мишустин напомнил, что 9 декабря на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин поставил задачу представить конкретные меры по текущей ситуации на продовольственном рынке. Глава государства также потребовал обозначить четкие сроки, в течение которых все эти мероприятия должны быть реализованы.