В Москве экспорт светового оборудования вырос за девять месяцев на 6,3%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экспорт московского светового оборудования вырос с января по сентябрь 2020 года на 6,3% и составил $40,24 млн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За первые девять месяцев 2020 года столичный экспорт светового оборудования увеличился на 6,3% и составил $40,24 млн. По итогам аналогичного периода прошлого года этот показатель составлял $37,85 млн", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, столичное световое оборудование сегодня экспортируется в 78 стран мира. Ключевыми покупателями являются страны Запада и Востока, а также постсоветского пространства. Так, в структуру экспорта московского электросветового оборудования входят Белоруссия с объемом импорта в $12,46 млн, Казахстан - $10,82 млн, Ирландия - $2,46 млн, Германия - $2,06 млн и Корея, для которой этот показатель составил $1,69 млн.

Даже в период строгих ограничений в связи с пандемией крупные экономические центры не прекращали работу над масштабными инфраструктурными проектами, для которых электроосветительное оборудование является одним из важнейших элементов.

"В то время, когда мировой лидер рынка электроосветительных товаров - Китай - оказался в эпицентре пандемии и был вынужден приостановить производство, на помощь международным заказчикам электроосветительного оборудования пришли московские производители, которые по некоторым пунктам кратно увеличили поставки своей продукции и комплектующих. Так, в Испанию экспорт столичного светового оборудования вырос почти в семь раз, а московские поставщики отчасти заменили китайских. Выросли по той же причине объемы поставок в Германию и Корею", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В этом году больше всего вырос уровень экспорта как в денежном, так и в процентном соотношении в Болгарию - экспорт вырос в семь раз, Республику Корея - рост составил 82,7%, Китай и Беларусь. Для увеличения экспортного потенциала Москвы в городе всестороннюю поддержку столичным компаниям оказывает Центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы.