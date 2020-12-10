В Москве заполняемость гостиниц упала вдвое в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заполняемость гостиниц в Москве упала в два раза в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Сейчас гостиницы заполнены на 38%, сообщила заместитель председателя Комитета по туризму города Татьяна Шаршавицкая на X Всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

"До пандемии индустрия гостеприимства насчитывала более 1 800 гостиниц в Москве. За период локдауна число сократилось, но благодаря мерам господдержки у нас вернулись в работу гостиницы. Всего сейчас в Москве работает 1 400 гостиничных предприятий. Если сравнивать показатели прошлого года, то заполняемость гостиниц в два раза ниже прошлогодних и сейчас заполняемость составляет 38%", - рассказала Шаршавицкая.

Она добавила, что введение онлайн-визы в России может помочь увеличить туристический поток на 40%.

"С 1 января 2021 года на всей территории России и в Москве начинает работу онлайн-виза. И нам надо наращивать номерной фонд в Москве", - сказала Шаршавицкая.

По ее словам, несмотря на пандемию, Москва остается перспективным направлением для туризма.