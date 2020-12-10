Минэнерго прогнозирует снижение себестоимости водорода в течение 5-10 лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России прогнозирует снижение себестоимости производства водорода через 5-10 лет. Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин на международном цифровом форуме технологического развития ТЭК.

"Нет технологий на данный момент, которые могли бы конкурентоспособно превращать различные источники водорода в товарный продукт. Но эта дороговизна - временный фактор при условии направления достаточных усилий на это направление. Мы уже сегодня видим ряд источников водорода, такие как природный газ, который может давать водород, готовый для транспортировки с себестоимостью от $1 до $2 за кг, это высокая себестоимость, но существенно ниже, чем "зеленый" водород, который стоит от $6 до $12 за кг в зависимости от способа получения. В течение 5-10 лет мы видим, что технологии будут улучшаться и влиять на себестоимость", - сказал он.

Сорокин отметил, что мы живем в эпоху энергетического перехода на новые источники энергии, новые направления будут появляться постоянно.

"Водородная энергетика является одним из потенциальных источников составляющих энергетического баланса. Если сегодня рынок водорода, потребление водорода менее 100 млн тонн в мире и какой бы хайп вокруг водорода не развивался, но если мы реалистично посмотрим, где водород используется на сегодняшний день, то в основном нефтепереработка, нефтехимия и производство минеральных удобрений. Это составная часть цепочки производства, превращение углеводородов в нефтепродукты для народного хозяйства. Говорить о каком-то взрывном росте использования водорода и при этом одновременно говорить о снижении значимости нефти, углеводородов в мире - это получается немного противоречивое заявление", - считает заместитель министра энергетики.

По мнению Минэнерго, основной потенциал использования водорода лежит в сфере мобильности и сохранения энергии.

Транспортировка водорода

Кроме себестоимости производства водорода также еще одним барьером для развития являются различные технологичные ограничения, ограничения в сфере безопасности. Один из главных вопросов развития рынка водорода - это его транспортировка, отметил Сорокин.

"Из-за взрывоопасности и высокой коррозийности данного продукта при транспортировке. Это те барьеры, которые предстоит преодолеть. Это те вопросы, над которыми трудятся и российские ученые, и ученые во всем мире, на них направляется большой объем средств. Здесь тоже надо быть готовым к тому, что технологии появятся и сделать этот вид топлива более доступным ", - пояснил Сорокин.

Он отметил, что пока существует проблема экономичного способа доставки водорода реальным потребителями.

"Реалистичного, экономичного способа, чтобы доставить водород не туда, где есть действующая инфраструктура, а туда, где будет реальное потребление водорода, - это проблема пока находится в проработке, ее предстоит решить. Естественно, здесь можно задействовать и действующий трубопроводный транспорт в теории. И, естественно, специальными кораблями газовозами, которые могут перевозить водород. Такие эксперименты уже проводились. Определенные успехи есть. Пока себестоимость данных способов достаточно высока", - уточнил заместитель министра энергетики.

Развитие рынка водорода

Минэнерго выделило направление по водороду в качестве одного из приоритетных. "Россия является одним из потенциальных лидеров данного рынка в силу наличия большого природного ресурса в виде газа, который в обозримой перспективе будет наиболее дешевым и доступным способом получения водорода. Так и за счет того, что Россия расположена на стыке двух потенциальных потребителей - Европы и Азии. Логистически это дает нам определенные преимущества, которые мы должны конвертировать в присутствие на данном рынке, партнерства с основными потребителями", - считает Сорокин.

Минэнерго России ранее внесло в правительство проект плана развития водородной энергетики в 2020-2024 годах. "Сейчас формируется ряд направлений деятельности. Мы будем работать по всем ключевым направлениям - производство и транспортировка водорода. Я думаю, что через несколько месяцев поделимся результатами реализации данного плана, уже непосредственно утвержденного правительством плана. У нас достаточно оптимистичные ожидания результатов этой работы и мы видим большой потенциал", - сказал он.

Ранее 11 крупных компаний Европы, которые обладают инфраструктурой по транспортировке и хранению газа, как сообщалось, представили свой план водородного будущего. К 2040 г. протяженность водородных трубопроводов достигнет 23 тыс. км, а 75% из них будет состоять из переоборудованных газовых труб. Перестроить на водород, в частности, планируется и трубопровод, который является продолжением балтийских маршрутов поставок газа из России - "Северный поток" и строящийся "Северный поток - 2". При этом, по расчетам Vygon Consulting, загрузка трубопроводов водородом на 20% может снизить спрос на газ в Европе до 95 млрд куб. м с 110 млрд куб. м в год.

Энергостратегия России предполагает экспорт 200 тыс. тонн водорода к 2024 году, а к 2035 году - 2 млн тонн.