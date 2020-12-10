Ростехнадзор внедрит цифровую платформу с элементами дистанционного контроля в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор в I квартале 2021 года начнет внедрение цифровой платформы с элементами дистанционного контроля промышленной безопасности на опасных производственных объектах, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Ростехнадзор начнет внедрение цифровой платформы с элементами дистанционного контроля в I квартале 2021 года", - сообщил на заседании комитета РСПП по контрольно-надзорной деятельности замглавы Ростехнадзора Анатолий Геллер, слова которого передаются в сообщении.

В цифровой платформе планируется использовать элементы искусственного интеллекта и нейросети. Платформа будет обеспечивать непрерывное получение и обработку информации о технологических процессах и данных, определяющих безопасность опасного производственного объекта.

Внедрение платформы будет осуществляться в рамках эксперимента с участием поднадзорных промышленных предприятий на добровольной основе. Главная задача системы дистанционного контроля - снижение административной нагрузки на бизнес и одновременное уменьшение рисков аварийных ситуаций на предприятиях, отметил Геллер.