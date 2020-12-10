Бизнес Удмуртии получил 17 млрд рублей поддержки в период пандемии

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Предприниматели Удмуртии получили 17 млрд рублей выплат во время пандемии, большая часть средств была выделена из федерального бюджета, сообщил ТАСС в четверг и.о. первого вице-премьера региона Константин Сунцов.

"В общей сложности 17 млрд рублей на поддержку бизнеса было направлено, в том числе 15,9 млрд федеральных и 1,1 млрд - региональных выплат", - сказал Сунцов.

По его словам, поддержкой смогли воспользоваться 24 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства, на которых трудоустроено около 24 тыс. человек.

Он уточнил, что бизнесу, в частности, обеспечивалась "прямая помощь, когда предоставляли субсидии в размере МРОТ на одного человека". Кроме того, по его словам, 178 компаний получили отсрочки по выплате кредитов в республиканском фонде развития предпринимательства.