Правительство может ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство России может ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла. Об этом ТАСС сообщили два источника на рынке.

"Чтобы не вышло, как в Советском Союзе". Путин потребовал остановить рост цен на продукты

"Дана рекомендация придерживаться определенного уровня цен. Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 руб./кг, в рознице - 45 руб./кг, подсолнечное масло - 95 и 110 руб./кг соответственно", - сообщил один источник.

По его словам, соответствующая рекомендация была озвучена на совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым. Эту информацию подтвердил второй источник на рынке, который отметил, что слышал эту информацию от представителей крупнейших сетей, которые также присутствовали на совещании.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост цен в РФ в декабре на 0,6-0,7% в месячном выражении, в целом в 2020 году инфляция составит 4,6-4,8%.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9-4,2% в 2020 году.