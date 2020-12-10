Субсидии за привлечение туристов из регионов РФ появятся в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новые меры поддержки в рамках развития детского и внутреннего туризма начнут работать в Московской области с 2021 года. Туроператоры смогут получить компенсации за ночевку в Подмосковье туристов из других регионов РФ и детских туристических групп, сообщила в четверг начальник управления по вопросам продвижения туристских продуктов, развития туризма и народных художественных промыслов, взаимодействия с субъектами туристской индустрии комитета по туризму Подмосковья Лариса Исаева.

"Со следующего года, 2021-го, у нас стартуют новые меры по развитию детского туризма и внутреннего туризма. <...> Для турооператоров всех регионов РФ будет предусмотрена субсидия в виде компенсации на туристов в размере 1 тыс. рублей за ночевку в нашем Подмосковье. Подобная мера у нас будет направлена на развитие и поддержку детского туризма. <...> Здесь будет поддерживаться туроператор, который предоставляет ночевку (детской группе туристов - прим. ТАСС) на территории Московской области и экскурсионную программу. Это субсидия в размере 2 тыс. рублей за туриста и 1 тыс. рублей - за экскурсанта", - сказала Исаева в ходе X Всероссийского туристического форума "Открытый Крым".

Согласно презентации к выступлению Исаевой, субсидии турооператорам РФ за привлечение в Московскую область туристов из других регионов и организованных детских групп будут действовать с 2021 года по 2023 год. В презентации отмечается, что субсидии будут действовать при организации групп из 50 и более туристов.

Кроме того, как отмечается в презентации, в регионе продолжится поддержка за привлечение иностранных туристов в Московскую область. Ранее сообщалось, что размер субсидии составляет 2,5 тыс. рублей за одну ночевку иностранного туриста. Мера поддержки предоставляется туроператорам по договорам реализации туристского продукта при соблюдении в заявке минимальной численности в 50 иностранных путешественников на одного туроператора.