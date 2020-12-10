Производители подготовят соглашение о продаже сахара по минимальным ценам

МОСКВА, 10 декабря./ТАСС/. Производители сахара совместно Минсельхозом, Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовят соглашение о продаже продукции по минимально возможным ценам. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

"Нужно отметить, что сети сегодня в большинстве своем закупают сахар не у заводов, а у посредников, которые специализируются на фасовке. В этой связи важно не допустить необоснованных наценок в товаропроводящей цепочке, а главное - быть уверенными, что товар дойдет до потребителя действительно по минимально возможным ценам. В ближайшее время мы совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, ФАС и АКОРТ подготовим соглашение об этом, что позволит избежать необоснованного роста цен на сахар", - сказал Бодин.