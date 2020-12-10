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Масложировой союз готов обеспечить снижение отпускных цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Масложировой союз готов уже в ближайшие дни обеспечить снижение отпускных цен на подсолнечное масло. Об этом журналистам сообщил глава союза Михаил Мальцев, комментируя решения, принятые на совещании по стабилизации цен на продовольствие, которое прошло в четверг в Минсельхозе под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Вместе с тем в ожидании корректировки стоимости семечки за счет введения пошлины на ее вывоз, мы готовы уже в ближайшие дни обеспечить снижение отпускных цен на масло до уровня, обозначенного руководством страны. Рассчитываем на встречные шаги со стороны торговых сетей", - сказал он.

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