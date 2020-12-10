Минсельхоз может ввести пошлину на экспорт пшеницы из России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз и Минэкономразвития готовят постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы из России. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Сейчас Минсельхоз совместно с Минэкономразвития готовит постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы. Мы обсуждаем возможную формулу пошлины с представителями Минсельхоза", - сказал он.

Зернин отметил, что на прошедшем совещании с представителями министерства Союз экспортеров зерна высказал просьбу о синхронизации сроков введения пошлины со сроками введения квоты на экспорт зерна. "Мы на эту дату ориентировались. У нас контрактная кампания в разгаре, поскольку зерно контрактуется за два-три месяца вперед и сейчас уже идет фактическое исполнение ранее заключенных договоров. Для участников союза это критично, введение пошлины раньше объявленного срока привело бы к появлению серьезных убытков", - считает Зернин.

Вторая просьба, по его словам, состоит в том, чтобы привязать формулу пошлины к тонне продукции, а не к цене контракта, добавил он. "Я думаю, что компромиссный вариант мы найдем. Ни у кого нет задачи создавать необоснованные проблемы. Мы неоднократно говорили о том, что продовольственная безопасность страны - это задача номер один, а как вывезти излишки, мы всегда найдем приемлемый механизм", - сказал Зернин.

В последний раз пошлина применялась в России в сезоне 2015-2016 г. С 1 октября 2015 г. она рассчитывалась по формуле: 50% от таможенной стоимости партии минус 6 500 рублей за 1 тонну, но не менее 10 рублей за тонну. В сентябре 2016 г. экспортная пошлина была обнулена и с тех пор не повышалась.