Инфляция в России по итогам 2020 года превысит прогноз ЦБ в 3,9-4,2%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам 2020 года превысит ожидаемый в октябрьском прогнозе Банка России диапазон в 3,9-4,2%, следует из материалов регулятора.

"Из-за более высоких, чем ожидал Банк России, темпов роста цен в октябре - ноябре годовая инфляция по итогам 2020 года превысит прогноз Банка России, опубликованный в октябре (3,9-4,2%)", - отмечает ЦБ.

Тем не менее, по данным регулятора, по мере исчерпания действия разовых факторов и нормализации инфляционных ожиданий постепенно будет более выраженно проявляться дезинфляционное влияние спроса, что замедлит годовую инфляцию до 3,5-4% к концу 2021 года.

В ноябре повышение годовых темпов удорожания плодоовощной продукции, сахара, подсолнечного масла внесло основной вклад в увеличение годовой продовольственной инфляции, подчеркивают в ЦБ.

При этом влияние эпидемической ситуации на потребительское поведение и ценовую динамику было умеренным, чему способствовали точечный характер принимаемых мер и ранее произошедшая в текущем году адаптация населения и предприятий к новым условиям. Годовая инфляция в ноябре увеличилась на 0,43 п.п. - до 4,42%.