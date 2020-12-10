Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,45%-2,35%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг достиг нового исторического максимума по индексу Мосбиржи, который за день вырос на 1,45%, до 3258,31 пункта. РТС поднялся на 2,35%, до 1404,68 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по отношению к рублю по состоянию на 19:27 мск снизился на 0,81%, до 73,04 рубля, а евро - на 0,73%, до 88,5 рубля.

Рост индекса Мосбиржи обеспечил позитивный внешний фон, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В частности, ЕЦБ принял решение увеличить объем программы покупки активов на €500 млрд, до €1,85 трлн и продлил срок действия программы до конца марта 2022 г.

Позитивное влияние оказывают и котировки Brent, которые вернулись к росту, достигнув $50, а позднее и $51. "Черное золото получило поддержку со стороны снижения доллара на валютном рынке и ожиданий разрешения FDA на использование в США вакцины против COVID-19 от Pfizer", - также пояснил эксперт.

Сдерживают рыночный подъем накопленная техническая перекупленность, высокий рост распространения COVID-19, угроза Brexit без сделки и сохраняющаяся неопределенность с принятием пакета стимулирующих мер в США, добавил Бахтин.

В четверг аналитики обратили внимание на бумаги"Норникеля". "Бумага обновила многомесячный пик на уровне 23990 рублей, чем только подтвердила сформированный ранее долгосрочный восходящий растущий канал. Металлурги на этой неделе в целом выглядят королями ситуации, как будто глобальные экономики уже преодолели кризис и по-новому запустили производства", - прокомментировала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В минусе бумаги "Полюс Золота", где драгметаллу снова не хватает ни силы, ни перспектив. Акции "М.Видео" тоже снижаются, "обычно они отлично исполняют роль защитного актива, но они инвесторам здесь и сейчас не нужны", - также добавила эксперт.

Прогноз на пятницу

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александра Осина, шансы итогового повышения цен акций в пятницу преобладают, несмотря на продолжающееся ухудшение информационного фона и технической картины на американских рынках.

Бахтин, напротив, не исключает небольшое коррекционное движение от достигнутых максимумов. Из статистики пятницы эксперт выделил публикацию сальдо торгового баланса в октябре и оценку квартального ВВП РФ.

Целевые уровни закрытия завтрашних торгов "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3200-3245 пунктов, а также 72,70-73,60 рубля и 88,20 - 89,30 рубля соответственно.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 3175-3235 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73-74,5 рубля.