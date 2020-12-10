Чиновники должны будут предоставить сведения о цифровых финансовых активах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым чиновники в срок до 30 июня 2021 года должны предоставить сведения о цифровых финансовых активах. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской Федерации или должностей федеральной государственной службы, а также федеральные государственные служащие, замещающие должности федеральной государственной службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным указом президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. <...>, и претендующие на замещение должностей федеральной государственной службы, предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, предоставляемыми по форме справки, утвержденной указом президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. <...>, представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1", - говорится в документе.