Саммит ЕС разблокировал бюджет и Фонд восстановления ЕС на €1,8 трлн

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС достиг договоренности с Венгрией и Польшей о разблокировании бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы на €1,07 трлн и Фонда восстановления после пандемии на €750 млрд. Об этом сообщил в четверг глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Достигнуто соглашение по многолетнему бюджетному плану и Фонду восстановления. Теперь мы можем приступить к их реализации и восстановлению наших экономик", - написал он в Twitter.

Оба этих финансовых документа уже были согласованы на саммите ЕС в июне, однако осенью Венгрия и Польша заблокировали их, протестуя против предложенного Еврокомиссией механизма распределения бюджетных средств с учетом контроля Брюсселем соблюдения верховенства права в странах ЕС.

Детали достигнутого компромисса пока не озвучены, однако, по сообщениям источников СМИ в институтах ЕС, одним из вариантов, обсуждавшихся перед саммитом, было включение в бюджетный план "механизма верховенства права", при этом вступить в силу он сможет только после того, как Европейский суд юстиции подтвердит его соответствие соглашениям о Европейском союзе, то есть в лучшем случае через несколько лет.

Бюджет Евросоюза формируется из взносов стран - членов сообщества, а Фонд восстановления будет создан на основании выпуска еврооблигаций, которые должны быть погашены к 2052 году. Для возврата этого долга в €750 млрд в ЕС, в частности, будут введены новые общеевропейские налоги, например налог на пластиковую упаковку, доходы от которого пойдут напрямую в бюджет ЕС.