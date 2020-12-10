Белоусов заявил, что Росатом готовит ряд технологических прорывов в разных областях

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готовит ряд прорывов в разных областях: медицинских, композитных технологиях, добыче редкоземельных металлов и переработке промышленных отходов. О новых разработках в четверг на заседании правительства рассказали первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Безусловно, хочу отметить Росатом, который в самых разных областях - и в новых материалах, и, я уже сказал, в медицинских технологиях [с применением] искусственного интеллекта - тоже создал центры, и там осуществляется целый ряд прорывов", - сказал Белоусов.

В частности, он отметил, что в стадию промышленного использования вошел проект по созданию универсальной платформы для анализа и обработки медицинских изображений - проект Botkin.AI, который разрабатывается совместно с Росатомом. Это пока единственное в России решение с искусственным интеллектом, получившее регистрацию Росздравнадзора как медицинское изделие по классу риска 2б. Это решение позволяет оказывать медикам содействие по обработке медицинских изображений и диагностики разных патологий, включая COVID. Причем по некоторым компетенциям эта разработка является уникальной и в мире также.

О редкоземельных металлах

В свою очередь Мантуров сообщил о проектах в области производства новых материалов и веществ, которые Минпромторг реализовывает совместно с Росатомом.

"Утверждена дорожная карта дальнейшего развития производства композитов, редких и редкоземельных металлов, а также аддитивных технологий. Помимо финансирования по линии Минпромторга, Минобрнауки, Минэкономразвития, основной объем инвестиций формирует частный капитал, совокупно в эти отрасли будет вложено более 440 миллиардов рублей", - сказал министр.

По редким и редкоземельным металлам главная задача - сформировать собственную минерально-сырьевую базу. Для этого сейчас реализуется два основных проекта: месторождение Томтор в Якутии и Зашихинское месторождение в Иркутской области в части добычи лития и германия, добавил Мантуров.

Еще одним проектом с участием правительства Московской области, Росатома и компании "Скайград" стала переработка отвалов предприятия "Воскресенские минеральные удобрения", где планируется выделять из фосфогипса оксиды редкоземельных металлов и гипсовую продукцию для последующего использования уже в стройиндустрии.

"В целом мы планируем снизить импортозависимость к 2024 году по редким металлам до 50% и до 20% в части редкоземельных металлов. Это позволит наладить поставки российского сырья компаниям нефтехимии, нефтепереработки, производителям автомобильных катализаторов, ветроэнергетикам, а также для производства синтетических каучуков", - считает Мантуров.

О композитных материалах

Он также рассказал о разработке крыла среднемагистрального самолета МС-21 из композитных материалов.

"Я докладывал о том, что мы своевременно с Росатомом объединили усилия и в "Алабуге" (особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане - прим. ТАСС) запустили полноценное производство непосредственно по нити, волокну и препрегу (препреги - разновидность композиционных материалов - прим. ТАСС). Поэтому могу сказать с уверенностью, что мы испытали на статике крыло МС-21, [испытание] полностью подтвердило заложенные характеристики. И сегодня можно с уверенностью сказать, что мы будем использовать в производстве МС-21 уже собственные полностью материалы", - заключил министр.