Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы в четверг приняли бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., сообщил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был внесен в столичный парламент 3 ноября мэром Москвы Сергеем Собяниным, 18 ноября депутаты гордумы приняли его в первом чтении.

"Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят в окончательном чтении", - сказал Шапошников.

Согласно документу, доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Обсуждение проекта бюджета

"Больше месяца в Мосгордуме шла напряженная работа над главным финансовым документом города. Ко второму чтению поступило более 200 поправок. Редактором были поддержаны инициативы фракции "Единая Россия", депутатского объединения "Моя Москва" и отдельных депутатов. В поправках самого редактора были также учтены предложения наших коллег", - прокомментировал ТАСС принятие бюджета спикер Мосгордумы.

Обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Москвы на три года в Московской городской думе продлилось рекордные 20 часов и стало историческим по продолжительности за 27 лет существования думы. Обсуждение поправок к проекту бюджета началось на пленарном заседании Мосгордумы 9 декабря. Так как парламентарии не успели рассмотреть все поправки, было назначено внеочередное заседание городской думы на 10 декабря. Оба заседания прошли в дистанционной форме.

Всего ко второму чтению проекта бюджета было внесено 205 поправок от депутатов и депутатских объединений, а также три поправки от редактора. Депутаты поддержали 15 поправок в законопроект о бюджете столицы на трехлетний период, предложенных и одобренных редактором, которыми в том числе предложено увеличить расходы на здравоохранение и социальную сферу. Остальные поправки одобрены не были.

Как сообщала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова, 160 поступивших поправок к проекту бюджета предусматривают перераспределение средств между мероприятиями государственных программ, значительная часть которых не содержит финансово-экономического обоснования. Также ряд предложений депутатов не соответствовал действующему московскому законодательству, они не относятся к предмету рассмотрения законопроекта во втором чтении, а часть поправок не сбалансирована. Тем не менее абсолютно все поступившие в рамках подготовки законопроекта о бюджете ко второму чтению предложения переданы на рассмотрение в органы исполнительной власти Москвы и будут проработаны с точки зрения возможности их реализации, сроков и механизма, подчеркнула Зяббарова.

Что изменили при втором чтении

Шапошников уточнил, что по итогам второго чтения увеличены расходы на здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру, строительство и инвестиции, городское хозяйство, волонтерство. Одобренные редактором законопроекта поправки предусматривают увеличение финансирования ключевых направлений развития Москвы в 2021 году на 18,5 млрд рублей.

"Принятие бюджета - результат совместной работы депутатов Мосгордумы, правительства города и москвичей, которые активно участвовали в общественных обсуждениях проекта бюджета на площадке Общественной палаты города. Именно консолидация всех сил, открытость, готовность к диалогу позволила нам учесть потребности и ожидания жителей столицы. Бюджет города не только сохранил, но и по отдельным направлениям увеличил социальные обязательства города перед москвичами", - отметил он.

По словам Шапошникова, на данный момент каждый третий житель столицы, а это более 4,5 млн человек, получает и будет получать помощь из бюджета столицы в той или иной форме. Продолжают действовать меры поддержки для тех, кто пострадал в период эпидемии.

"Конечно, главный приоритет 2021 года - развитие здравоохранения. Важнейшими задачами в следующем году остаются обеспечение доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям, в том числе реализация мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, оказание высокотехнологичной помощи", - сказал спикер Мосгордумы.

Шапошников отметил, что в Москве в эти дни идет вакцинация от COVID-19, на эти цели в следующем году заложено более 10 млрд рублей.

"Несмотря на сложный период, бюджет Москвы остается "бюджетом развития". Столица продолжит реализацию транспортных, инфраструктурных, инновационных проектов. Объективно по ряду направлений прогнозируется снижение доходов, но экономика столицы справляется с трудностями. Уверен, благодаря общим усилиям все оптимистичные прогнозы сбудутся", - заключил председатель столичного парламента.