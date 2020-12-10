Мурманские власти заявили, что прирост цен в регионе на продукты ниже среднероссийского

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Прирост потребительских цен с начала года в Мурманской области сложился ниже среднероссийского, - 3,1% (в среднем по России - 4,1 %), в четверг сообщила ТАСС замгубернатора Ольга Кузнецова.

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на совещании о ситуации на продовольственном рынке призвал чиновников активнее реагировать на рост цен на продукты и дал четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы.

"В целом на потребительском рынке региона остается товарная насыщенность, ажиотажа на товары не наблюдается. По итогам ноября на территории Мурманской области прирост потребительских цен с начала года сложился ниже среднероссийского - 3,1 %, продовольственная инфляция составила 4,0 % (по России - 5,1 %)", - сообщила Кузнецова.

Она уточнила, что в целом по России фиксируется рост цен на отдельные социально значимые продукты, с начала года выше инфляционного темпа подорожали гречка, сахар, рис и морковь, масло подсолнечное, картофель и яблоки, чай и мука. Замгубернатора отметила, что в Мурманской области перечисленные товарные группы являются привозными, поэтому рост цен на них напрямую зависит от производителей и поставщиков.

По данным правительства региона, в Мурманской области часть продуктов подешевела, либо рост цен незначителен. С начала 2020 года огурцы подешевели на 23%, пшено - на 10%, яйца - на 7%, свинина - на 3%, мясо птицы - на 1%, стоимость молока осталось практически на уровне конца 2019 года (рост на 0,6 %), рыбопродукты подорожали на 1%.