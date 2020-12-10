Дефицит бюджета США в октябре - ноябре вырос на 25,1%

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Дефицит американского бюджета в первые два месяца 2021 финансового года (начался 1 октября) вырос на 25,1%. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на Министерство финансов США.

Увеличение данного показателя связано с ростом расходов в связи с распространением нового коронавируса. Согласно опубликованному в октябре докладу Минфина, дефицит бюджета в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил $3,1 трлн (против $984 млн в 2019 финансовом году).

Госрасходы выросли на 47%, до рекордных $6,5 трлн, когда правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые привели к рецессии. Власти выделяли средства на чрезвычайные кредиты для малого бизнеса, а также увеличивали пособия по безработице и стимулирующие выплаты для американцев.