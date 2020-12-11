Мишустин встретится с производителями вакцин от коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в пятницу очередную встречу с производителями российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Эпиваккорона". Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Еженедельно председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин проводит совещания с производителями вакцин, чтобы сверить часы и по объемам производства, и по объемам выпуска в гражданский оборот, а также по другим вопросам, которые требуют решения правительства, - сказала она на брифинге в четверг. - Завтра, в пятницу, пройдет очередная встреча с производителями вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона".

Говоря об актуальности таких встреч, вице-премьер напомнила, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в конце этой недели все регионы приступят к масштабной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. "Поступление вакцины в гражданский оборот и пополнение запасов медицинских организаций осуществляется по мере прохождения контроля качества вакцины, - рассказала Голикова. - Наряду со "Спутником V" на этой неделе в гражданский оборот поступит 7 800 доз вакцины "Эпиваккорона".

Голикова подчеркнула, что все регионы страны уже заявили о своей готовности к проведению вакцинации. Министерство здравоохранения РФ предварительно на основе данных производителей "Спутника V" распределило вакцину, которая планируется к поставке в регионы в декабре 2020 года и январе - феврале 2021 года. Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины "Спутник V". Объемы поступления "Эпиваккороны" в гражданский оборот еще оцениваются.