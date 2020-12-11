Эксперты в США рекомендовали одобрить вакцину BioNTech и Pfizer от коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг рекомендовал руководству управления одобрить обращение компаний BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Трансляция заседания комитета велась на сайте ведомства.

Эксперты в ходе финального голосования утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски.

Рекомендации комитета теперь рассмотрит руководство управления. Ранее оно заверяло, что примет решение по данной заявке "настолько быстро, насколько это возможно". До этого управление выдавало разрешение по упрощенной процедуре лишь однажды - на вакцину от сибирской язвы в 2005 году.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заверил, что власти готовы начать распространение вакцины в стране "в течение 24 часов" после того, как препарат будет одобрен. По его словам, в эти же сроки в США начнут вакцинацию от коронавируса. Содействие в распространении препарата в стране окажут американские курьерские компании, а также сети аптек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 291 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.