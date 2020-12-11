В России с 2021 года запретят размещать в подвалах склады, детские центры и производства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Запрет размещать в подвалах и цокольных этажах зданий мебельные склады, детские центры, а также организовывать производства и мастерские установлен новыми правилами противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

"На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Раньше для этих целей было запрещено использовать только чердаки, технические помещения и вентиляционные камеры. Кроме того, с 2021 года запрещено размещать на цокольных и подвальных этажах детские развивающие и развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией.

Кроме того, как следует из правил, двери чердаков и подвалов зданий должны быть закрыты на замок с обозначением на дверях места хранения ключей.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, штрафа, приостановления деятельности объекта, которая является исключительной мерой административного наказания. Она может быть применена при повторном невыполнении предписания органа государственного пожарного надзора об устранении нарушений.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.