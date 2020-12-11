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Visa и Mastercard приостановили обслуживание платежей на Pornhub

Решение принято по результатам проверок, вызванных статьей The New York Times, в которой утверждалось, что на Pornhub публикуются материалы, содержащие сцены сексуального и физического насилия над несовершеннолетними
© Emagnetic/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 11 декабря. Платежные системы Visa и Mastercard в четверг приняли решение приостановить обслуживание финансовых операций на порносайте Pornhub. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления компаний.

Решение принято по результатам проверок, вызванных статьей газеты The New York Times от 4 декабря, в которой утверждалось, что на сайте Pornhub публикуются материалы, содержащие сцены сексуального и физического насилия над несовершеннолетними.

"Наше расследование, проведенное в течение нескольких дней, подтвердило нарушения наших стандартов, запрещающих [размещение] незаконного контента на сайтах [обслуживаемых компаний]", - говорится в заявлении Mastercard.

В свою очередь в Visa информировали, что дали указание приостановить обслуживание финансовых операций компании MindGeek, дочерним предприятием которой является Pornhub.

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