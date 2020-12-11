Эксперты назвали средний чек набора ингредиентов для "Оливье"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость традиционного новогоднего блюда - салата "Оливье" - в России в ноябре - начале декабря 2020 года, исходя из среднего чека покупки ингредиентов, составила 357 руб., что на 8,5% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране), имеющемся в распоряжении ТАСС.

"С 1 ноября по 7 декабря 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года "реальная стоимость" (по чекам, а не по ценникам на полке - прим. ТАСС) классического салата "Оливье" с колбасой (расчет на четырех человек), исходя из среднего чека покупки ингредиентов для салата, в ноябре - начале декабря составил 357 руб., на 28 руб. больше, чем в прошлом году в то же время, или на 8,5%", - говорится в исследовании. Салат "Оливье" также продается в магазинах на развес: средний чек его покупки - 132 руб., на 6% выше, чем в прошлом году.

Расчет индекса произведен на основе классической версии салата с вареной колбасой: 500 г картофеля, 200 г моркови, 5 шт. куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 30 г укропа или петрушки. Согласно рецепту, средняя стоимость ингредиентов по России составила, по данным экспертов: вареная колбаса 300 г - 92,5 руб., на 3% выше, чем в прошлом году; зеленый горошек 400 г - 67 руб. (рост на 14%); картофель 500 г - 35,5 руб. (рост на 25%), морковь 200 г - 7 руб. (рост на 15%), куриные яйца 5 шт - 40 руб. (рост на 12%), лук репчатый 100 г - 10,5 руб. (рост на 9%), маринованные огурцы 400 г - 48 руб. (снижение на 5%), майонез 200 г - 37,5 руб. (рост на 14%), укроп/петрушка 30 г - 19 руб. (рост на 9% в годовом сопоставлении).

Сколько стоит "Оливье" в крупнейших сетях

По данным ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", стоимость салата выросла на 1% до 312,37 руб. Данные "Пятерочки", крупнейшей российской сети, подтверждают вывод производителей, что за год стоимость "Оливье" практически не изменилась. Стоимость ингредиентов для приготовления более 2 кг "Оливье" в "Пятерочке" в начале декабря составляет 273 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 1%, сообщили в X5 Retail Group. В столице аналогичный набор продуктов для главного новогоднего салата будет стоить чуть дороже - 280,5 руб., что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Стоимость готового салата в сети в декабре этого года снизилась на 4% относительно прошлого года и составляет 349,75 руб. за кг.

Покупатели "Ленты" смогут приготовить два килограмма салата за 214,19 руб. (минимальная стоимость). За год стоимость в магазинах сети снизилась на 15 руб. (229,82 руб. в 2019 году), сообщил ТАСС ретейлер. Для расчета "Индекса оливье" ретейлер использовал следующий рецепт салата: 500 г консервированных огурцов, столько же картофеля, 380 г горошка, по 200 г моркови и майонеза, четыре куриных яйца, 300 г вареной колбасы и 100 г репчатого лука.

"Лента" сравнила цены на ингредиенты эконом-сегмента в собственных магазинах. "По сравнению с декабрем прошлого года лук стал стоить на четверть дешевле: 14,7 руб., огурцы и картофель подешевели на 17% и 10% соответственно. Стоимость колбасы снизилась на 15%. За год почти на четверть подорожала морковь, увеличились цены на яйца, майонез и зеленый горошек", - сообщили в компании.

"Сельдь под шубой"

На ингредиенты для 1,9 кг "сельди под шубой" в магазинах "Пятерочки" можно купить примерно за 128 руб., сообщили в сети. За год его стоимость увеличилась на 1,6%. В Москве стоимость набора ингредиентов немного ниже, чем в среднем по всем регионам присутствия сети - 127 руб. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился более чем на 8%. "Готовая "Сельдь под шубой" по цене 363,5 руб. за кг. Это на 2,4% дороже, чем годом ранее", - сообщили ТАСС в X5 Retail Group.