Роскосмос до конца года выберет компанию для строительства аэропорта на Восточном

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует определиться с исполнителем работ по строительству аэропорта на космодроме Восточный до конца декабря. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Указанную работу по определению исполнителя комплекса работ по данному объекту планируется завершить в декабре текущего года", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас проект постановления правительства РФ, который позволит заключить комплексный контракт на проектные работы и строительство объекта находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

Летом заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что госкорпорация получила предварительное согласие от одной из крупных строительных компаний на строительство аэропорта на Восточном.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская сообщила журналистам, что возведение аэропорта должна завершиться в 2023 году. По ее словам, он будет предназначен как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток 200 человек.