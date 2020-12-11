Пользователи сообщают о сбое в работе Google

ТАСС, 11 декабря. Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в нескольких странах в пятницу. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Японии, Дании, Бельгии и Германии. В России на данный момент незначительные неполадки фиксируются в Казани.

По данным сервиса, 57% пользователей Google сообщают о проблемах в работе поисковой системы, у 42% возникают трудности с входом в свой аккаунт.