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Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Больше всего жалоб на неполадки поступает из США, Мексики, Бразилии, Японии, Дании, Бельгии и Германии

ТАСС, 11 декабря. Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в нескольких странах в пятницу. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Японии, Дании, Бельгии и Германии. В России на данный момент незначительные неполадки фиксируются в Казани.

По данным сервиса, 57% пользователей Google сообщают о проблемах в работе поисковой системы, у 42% возникают трудности с входом в свой аккаунт.

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