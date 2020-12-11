На Кубе в январе начнут реформу денежной системы страны

ГАВАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство Кубы в январе 2021 года начнет реформу финансовой системы республики, которая подразумевает вывод из обращения кубинского конвертируемого песо - одной из двух официальных национальных валют на острове, существующей с 1994 года. Об этом в четверг в эфире государственного телевидения сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Созданы все условия для начала упорядочивания денежной системы с 1 января 2021 года с единым обменным курсом 24 кубинских песо за доллар", - заявил глава государства.

Куба с 1994 года имеет две официальные валюты - кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент - один доллар или 24 кубинских песо. Для предприятий - один доллар или один кубинский песо.