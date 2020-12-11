Власти Хабаровского края обратились за дополнительной господдержкой для турбизнеса

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в Минвостокразвития и Федеральное агентство по туризму с просьбой о поддержке для местного туристического бизнеса, сообщил ТАСС в пятницу и.о. заместителя министра культуры региона - председателя комитета по туризму Михаил Сафронов. В этом году с рынка в крае ушли почти два десятка туркомпаний, а общая численность занятых в этой сфере сократилась более чем на 18%.

"Комитетом по туризму министерства культуры края направлены обращения в адрес Минвостокразвития России и Федерального агентства по туризму с ходатайством о продлении федеральных мер поддержки отрасли на 2021 год. Предложение о продлении или введении в будущем году мер господдержки на федеральном уровне обусловлено невозможностью выжить [для туристического бизнеса], а также рисками закрытия, банкротства предприятий регионального рынка туристских услуг", - сказал Сафронов.

Учитывая близость Хабаровского края к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и ориентацию бизнеса на азиатский рынок, доходы компаний от туристских и гостиничных услуг снизились, общая численность занятых сократилась на 18,7% - это свыше 740 человек, потерявших работу. С начала года закрылись 19 туристических агентств.

Сафронов отметил, что федеральные меры поддержки позволили бизнесу продержаться в течение полугода. Весной компании туристско-гостиничного сектора получили 53,8 млн рублей на выплату заработной платы и срочные нужды, что позволило сохранить рабочие места. Была оказана и материальная поддержка на 8,6 млн рублей, турфирмы воспользовались также отсрочкой арендных платежей за площадки.

"Высокий сезон в отрасли закончился, не успев начаться. Небольшому оживлению на рынке способствовали летние чартеры в Крым и Сочи, но досрочно прекратившиеся из-за отмены полетной программы московским туроператором "Библио-Глобус". Большинство компаний не смогли погасить накопленные долги и создать финансовую подушку на предстоящий период. Также в декабре наступает срок возврата кредитов на заработную плату, уплаты налогов, одновременно заканчивают свое действие почти все финансовые меры поддержки", - отметил Сафронов.

При этом ситуация на дальневосточном рынке туристских услуг оценивается значительно хуже, чем в европейской части страны, которую в настоящее время связывает прямое авиасообщение с рядом зарубежных государств, считает и.о. замминистра. Транспортные расходы, чтобы добраться до открытых к посещению стран с Дальнего Востока, значительно превышают среднюю стоимость тура в страны АТР.

Ориентация на внутренний рынок

Региональные власти рассчитывают, что дополнительная поддержка позволит турбизнесу переориентироваться на внутренний рынок, разработать новые предложения на перспективных для региона направлениях. "Это экологический, этнографический, экстремальный, промышленный, гастрономический, детский, социальный и другие виды туризма", - сказал Сафронов.

Количество компаний турсектора тогда сохранится на уровне примерно 500, а численность занятых - 3,3 тыс. человек. На начало года в отрасли работали порядка 4,1 тыс. человек

Он напомнил, что объемы краевой поддержки турбизнеса в этом году увеличили до 6,9 млн рублей, это в 11,5 раза больше суммы, ежегодно предоставляемой ранее. Местные предприниматели направят субсидии на ремонт своих объектов, модернизацию имеющегося номерного фонда, приобретение специального туристического снаряжения и оборудования, аудио- и радиогидов, модульных гостиниц, автомобилей для перевозки туристов. Эта мера поддержки сохранится и в 2021 году, уточнил собеседник агентства.

В будущем году власти и бизнес продолжат работу над новыми маршрутами внутри региона, будут популяризировать имеющиеся туры, такие как посещение уникальных Шантарских островов в Охотском море, где можно наблюдать за китами.