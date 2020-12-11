Трутнев считает, что спада в развитии Дальнего Востока из-за пандемии нет

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Сформировавшиеся из-за пандемии экономические условия в России не приведут к снижению темпов и сокращению планов развития Дальнего Востока, сказал в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Никаких планов по снижению темпов развития регионов вообще, а тем более в дальневосточных регионах, у правительства нет. Да, естественно, экономический кризис сказывается на работе предприятий, сказывается на экономике. Но все стоящие перед государством задачи должны решаться", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о влиянии пандемии на развитие региона.

Он добавил, что заметного роста проблем в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в этом году не произошло. Созданная в ДФО система поддержки проектов будет продолжать совершенствоваться.

"Любая система развития не может быть статична. Она должна быть гибкой, она должна подстраиваться под меняющиеся условия. Сегодня я могу со всей ответственностью вас заверить, что преференциальная система, созданная на Дальнем Востоке - лучшая в Российской Федерации. И одна из конкурентных в мире. И это не значит, что мы не будем ее улучшать", - отметил вице-премьер.

Ранее он сообщал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов с господдержкой. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей.

О применении преференциального режима на Курильских островах

Трутнев также заявил на встрече с журналистами, что Курильские острова (Сахалинская область) имеют необходимые условия для создания на их территории преференциального режима.

"Для активного создания отдельного преференциального режима нужны другие условия. Надо ли создавать на острове Русский, не знаю. Мне, например, больше нравятся для преференциального режима Курильские острова", - ответил Трутнев на вопрос о том, какие результаты и планы можно отметить по работе специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке.

В ноябре этого года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который снимает географические ограничения на перерегистрацию компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Документ, инициированный правительством РФ, вносит соответствующие поправки в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Закон о САР был принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

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