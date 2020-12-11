ТПП предложила упразднить норму о проверках бизнеса на основе "общедоступных данных"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил скорректировать проект закона-спутника к федеральному закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". В частности, он просит исключить из него норму о возможности проводить проверки бизнеса на основе "общедоступных данных".

"Одной из новелл проекта закона является предложение об осуществлении мониторинга за соблюдением обязательных требований на основе общедоступных данных, впоследствии по результатам такого мониторинга может быть принято решение о проведении контрольного мероприятия. Это может повлечь возникновение ситуаций, когда контрольные органы смогут проводить проверки на основе любых непроверенных сведений о совершенном правонарушении, полученных из общедоступных источников - прессы, интернета и так далее. В целях предотвращения роста числа проверок мы предлагаем исключить данное положение из проекта", - сказал в пятницу ТАСС Катырин, отметив, что заключение по этому проекту закона-спутника ТПП направила в Госдуму.

По его словам, проект закона также предусматривает изменение порядка проведения одного из ключевых контрольных мероприятий - выездного обследования. Глава ТПП напомнил, что в действующем законе о контроле эта мера заключается в визуальном осмотре инспектором общедоступных производственных объектов предпринимателя, однако во внесенном в Госдуму проекте предлагается, что при проведении обследования инспектор сможет не только проводить осмотр, но и брать пробы, делать экспертизы, в том числе на закрытых для посещения объектах.

"Данное мероприятие не должно подменять собой проверку. Мы предлагаем конкретизировать редакцию и отсечь все излишние меры, которые не должны проводиться в рамках обследования", - отметил Катырин.

Закон о контроле, который принят в рамках механизма "регуляторной гильотины", вступает в силу с 1 июля 2021 года. Для реализации его положений требуется внести изменения более чем в 100 федеральных законов. Именно для этого Минэкономразвития разработало проект закона-спутника, который направлен на приведение отраслевого регулирования в соответствие положениям закона о контроле. Законопроект-спутник одобрен правительством РФ и 7 ноября внесен на рассмотрение Госдумы.

Реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет.