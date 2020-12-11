Аналитики подсчитали траты российских семей на украшение дома

"В этом году россияне уделяют гораздо больше внимания украшению дома: во многих регионах в новогоднюю ночь не будут работать рестораны, а путешествия пришлось перенести. Проанализировав характерные заказы с новогодней атрибутикой, аналитики Ozon выяснили, что типичный "набор", покупаемый к Новому году, состоит из елки, наконечника и набора игрушек для нее, а также декора для дома. Минимальная стоимость набора составляет порядка 1 тыс. рублей, но среднестатистическая российская семья тратит почти в семь раз больше - в среднем 6 800 рублей. Расходы жителей Новосибирска и Ростова-на-Дону чуть ниже - примерно на 10% - но в целом россияне в этом году единодушны в таком уровне трат", - говорится в исследовании.

Продажи новогодних товаров на Ozon в конце ноября - начале декабря удвоились относительно прошлого года, а количество заказов с новогодней атрибутикой - утроилось. Средний чек на такие товары вырос на 70% в годовом сопоставлении и превысил 2 тыс. рублей. Увеличение среднего чека российская интернет-площадка связывает с перетоком покупателей из традиционных магазинов в онлайн в 2020 году на фоне пандемии.

"В качестве главного символа праздника россияне покупают искусственные ели от 90 см и выше, украшенные шишками, ягодами или искусственным снегом. Продажи искусственных елей в конце ноября - начале декабря выросли в шесть раз год к году. Такой высокий спрос стимулировал площадку расширить ассортимент деревьев. В этом году впервые на Ozon в продаже появились живые елки", - рассказали в компании.

К типичному новогоднему набору чаще всего добавляют сладкие подарки, подарочную упаковку и канцелярские принадлежности. В канун 2021 года онлайн-покупатели предпочитают наборы из игрушек красного, серебряного и золотого цветов. Наибольшим спросом среди игрушек пользуются санки, банты, снежинки и символ 2021 года - бык.