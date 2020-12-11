Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания туристов с 30 до 45 дней

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Таиланда предложит кабинету министров рассмотреть вариант увеличения срока безвизового пребывания туристов в королевстве с 30 до 45 дней. Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, власти таким образом рассчитывают помочь возрождению пострадавшей от коронавируса экономике. Предполагается, что дополнительные 15 дней будут использованы для прохождения обязательного карантина.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Тани Санграт рассказал, что премьер-министр Прают Чан-Оча недавно поручил внешнеполитическому ведомству ускорить процесс ослабления ограничений на въезд иностранцев в Таиланд. МИД поднял этот вопрос на заседании центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве. В результате было принято решение предоставить визовые послабления иностранным туристам из трех групп.

Издание уточняет, что в первую группу входят 56 стран, гражданам которых разрешено находиться в Таиланде до 30 дней. Гонконг, Лаос, Макао, Монголия, Россия и Вьетнам находятся во второй группе - среди стран, обладающих двусторонним соглашением, позволяющим пребывать в королевстве не более 30 дней без визы. В третью группу входят Аргентина, Бразилия, Чили и Перу, чьи граждане могут находиться в Таиланде до 90 дней. Между тем визовые послабления не коснутся граждан Мьянмы и Камбоджи, даже несмотря на наличие двусторонних соглашений с Таиландом, отметил Санграт.

По его словам, поскольку 14-дневный карантин остается в силе, выдача виз по прибытии (VoA) будет приостановлена до 30 декабря. На встрече также попросили в первую очередь увеличить срок безвизового пребывания на 15 дней для группы из 56 стран. МВД намерено в ближайшее время направить просьбу на рассмотрение правительства. Ожидается, что инициатива вступит в силу до 30 сентября 2021 года, отметил Санграт.

Кабинет министров Таиланда одобрил введение специальной туристической визы (STV), продолжительность пребывания по которой составляет 90 дней, с возможностью дальнейшего продления дважды (до 270 дней, или девяти месяцев, в общей сложности). Стоимость визы, не имеющей возрастных ограничений, составляет 2 тыс. батов ($66). Нововведение будет действовать до 30 сентября 2021 года. 8 декабря кабинет министров разрешил пользоваться STV гражданам всех стран вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост числа инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.