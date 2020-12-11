Спрос россиян на услуги Дедов Морозов вырос на 30%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россияне искали Дедов Морозов в ноябре-декабре 2020 года на 30% чаще, чем в прошлом году, сообщается в исследовании компании по поиску специалистов "СберУслуги".

Чтобы ответить на интерес россиян, а также поддержать артистов, оставшихся без регулярного дохода от выступлений в этом году, в сервисе "СберУслуги" появилась отдельная категория для заказа услуг Дедов Морозов и Снегурочек. Все артисты на "СберУслугах" - самозанятые, проверены по "Сбер ID", сделки проводятся официально и с чеком, а оплата происходит полностью онлайн. А на заказы в декабре всем заказчикам предлагается кэшбэк 10%.

"Этот год стал особенно сложным для всех. Людям больше обычного важны новогоднее настроение и атмосфера праздника. Чтобы порадовать и поддержать россиян, мы открыли категорию "Деды Морозы и Снегурочки" на сервисе "СберУслуги" и приглашаем аниматоров, ведущих, актеров и всех тех, кто хочет стать волшебником на время праздников присоединиться к нам. А мы поможем этой встрече состояться, а Деду Морозу и Снегурочке попасть в каждый дом, где ждут праздник", - прокомментировала данные операционный директор сервиса Марина Александровская.

Сервис "СберУслуги" был запущен в ноябре 2020, на нем можно найти мастеров в нескольких категориях: кроме Дедов Морозов и Снегурочек, это - красота и здоровье, обучение, мелкий ремонт, IT-услуги, уборка. Все оплаты на сервисе проводятся онлайн, на все услуги выдается чек.